Defensie betaalt rekening van advocaat Marco Kroon niet langer

De rechter sprak hem al eens vrij van cocaïnebezit. Later, toen hij in opspraak kwam omdat hij het doden van een talibanstrijder voor zijn werkgever had verzwegen, betaalde Defensie ruim drie ton aan advocaatkosten, wat de krijgsmacht op veel kritiek kwam te staan.

De vaste procedure is dat militairen alleen hun advocaatkosten voorgeschoten krijgen wanneer justitie ze vervolgt voor iets dat onder diensttijd is gebeurd. In het geval van Kroon was en is daar geen sprake van. Defensie week af van de regel omdat hij als Ridder Militaire Willems-Orde een bijzondere positie bekleedt.

Wildplassen

Kroon werd zondag gearresteerd tijdens carnaval in Den Bosch, omdat hij een agent een achterwaartse kopstoot gaf. De militair werd betrapt op wildplassen. De agent liep een flinke bloedneus op.

Waarom Kroon niet van een van de aanwezige toiletten gebruikmaakte, is niet duidelijk. De boete is in elk geval niet mals: 80 euro. En met tientallen agenten op de been was de kans aanzienlijk dat Kroon zou worden opgemerkt, wat ook gebeurde. Volgens getuigen waren het twee agenten te paard die hem op heterdaad betrapten en hem voor het eerst aanspraken.

Omdat zij hoog zaten en ze er door de carnavalsdrukte geen werk van konden maken, seinden ze twee collega's in die aankwamen met een surveillancewagen. Deze agenten spraken Kroon aan, waarbij een van hen een achterwaartse kopstoot zou hebben gekregen, verklaren de getuigen. De agent liep daarbij een flinke bloedneus op. Toen Kroon daarop mee moest naar het politiebureau, zou hij zich in de auto hebben verzet.

Kroon zat een nacht in het bureau en heeft daar een drank- en drugstest moeten ondergaan. Onduidelijk is of hij onder invloed was.

Nieuwe details

Na zijn vrijlating, maandagmiddag, ontkende Kroon dat hij een agent had mishandeld. Er was geen sprake van opzettelijke handelingen en hij had niet de intentie om de agent te verwonden, liet hij via zijn advocaat Geert-Jan Knoops weten. Knoops blijft bij deze eerdere reactie en wil geen commentaar geven op de nieuwe details die nu naar buiten komen.