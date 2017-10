Defensie doet alsnog onderzoek naar misbruikaffaire uit 1982

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Naast een feitenonderzoek wordt ook gekeken naar de vraag waarom defensie zowel in 1982 als in 2015 zijn meldingen over het misbruik negeerde.



Minstens twee belagers hebben momenteel een hoge functie binnen defensie. Tijdens het onderzoek dat acht weken duurt blijven ze aan het werk. Volgens een woordvoerder van de minister zullen - voor zover mogelijk - alle noodzakelijke betrokkenen worden gehoord.



De 52-jarige oud-militair Ronald Vreeburg vertelde in september van dit jaar dat hij in 1982 op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert werd belaagd door vijf soldaten. Een van hen misbruikte hem seksueel. Toen hij hier melding van maakte, stuurde de leiding hem weg. Zijn belagers werden niet gestraft.



De krijgsmacht erkende eerder dat een onderzoek had moeten volgen toen Vreeburg zich na het misbruik bij zijn commandant meldde. ,,Het is onbekend waarom dit toen niet is gebeurd.'' Omdat ook geen aangifte werd gedaan bij de marechaussee, werd geen strafrechtelijk onderzoek gedaan.



De militaire vakbond VBM pleitte naar aanleiding van het verhaal van Vreeburg voor de komst van een onafhankelijk meldpunt waar mensen terechtkunnen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik bij Defensie.