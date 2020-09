Defensie doet ‘traditionele Zwarte Piet’ in de ban

CORONAVIRUS LIVE | De Jonge op matje voor overvolle teststra­ten, 823 nieuwe besmettin­gen

17:09 Minister Hugo de Jonge moet zo snel mogelijk de Tweede Kamer opheldering geven over de ontstane crisissituatie bij de teststraten. Dit naar aanleiding van de eerdere berichtgeving over het gebrek aan plekken bij de GGD’en voor coronatesten. Farmaceut AstraZeneca denkt dat het nog steeds mogelijk is om dit jaar over een vaccin te beschikken, als de vragen rond de bijwerkingen snel worden opgehelderd. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.