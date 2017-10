Defensie: Mariniers kaping handelden niet onrechtmatig

foto's Dit zijn ze: de lelijkste en toch liefste huisdieren van Nederland

17:13 Vandaag, op Dierendag, staan wereldwijd alle dieren in de schijnwerpers. Maar die zijn lang niet altijd om aan te zien. Wij vroegen baasjes van lelijke, gehandicapte, maar o zo lieve en knuffelbare huisdieren een foto in te sturen van hun ietwat mismaakte hond, kat of ander dier. Dat leverde honderden reacties op zoals die over Erwtje: een geestelijk gehandicapte poes die ook nog een hazenlip heeft.