Defensie opent klachtenlijn waar misstanden gemeld kunnen worden

De klachten worden openbaar gemaakt, zodat voor iedereen duidelijk is wat de problemen zijn, aldus commandant der strijdkrachten Rob Bauer. ,,Vervolgens gaan we laten zien hoe we met die klachten omgaan'', zei de Defensiebaas in het programma RTL Late Night. ,,Zo wordt voor iedereen duidelijk wat we er mee doen.'' Bauer hoopt zo ook te bereiken dat niemand meer 'buiten ons om' naar de pers of een advocaat stapt.