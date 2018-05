'Defensie vindt geen bewijs voor bekentenis Marco Kroon'

Fokster vreest voor merrie na insemina­tie met gevaarlijk gen

6:00 Veel Nederlandse paardenfokkers zitten in onzekerheid, nu bekend is dat de gevaarlijke genafwijking WFFS ook in Nederland voorkomt. Ze willen weten of ook hun paard drager is van het gen. Sabrina Bremmer uit het Drentse Meppen heeft net een test laten doen, en wacht in spanning het lot van haar drachtige merrie af.