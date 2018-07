Defensie wil helpen bij bestrijden Aziatische bosmug in Flevoland

,,Militairen zijn altijd bereid om in actie te komen als er hulp nodig is, die taak heeft het leger volgens de Grondwet", reageert Jurriaan Esser van het ministerie van Defensie. ,,We hebben geen verzoek ontvangen om te helpen bij de bestrijding van Aziatische bosmuggen in Flevoland. Maar als er een officieel verzoek komt, bijvoorbeeld van de minister van VWS of van een burgemeester in Flevoland, dan is Defensie bereid te helpen.''

Wetenschapper

De suggestie om het leger in te zetten komt van wetenschapper dr. Bart Knols, onderzoeker op het gebied van insecten. Knols is teleurgesteld over de brief die minister Bruno Bruins vorige week stuurde naar de Tweede Kamer, waarin hij aankondigt dat de bestrijding van de Aziatische bosmug in Flevoland wordt stopgezet.



Sinds 2012 komt deze exotische mug voor in de provincie en sinds 2017 ook in Zeewolde. Bestrijding door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA heeft geen resultaat gehad. Sterker nog: het aantal Aziatische bosmuggen in Flevoland breidt steeds verder uit. In de rest van Nederland komt deze tropische mug niet voor. De minister stopt met de bestrijding in Flevoland omdat die te duur is en geen effect geeft. In de rest van Nederland zal de Aziatische bosmug wel worden bestreden, als die mug daar opduikt, stelt de minister in zijn brief.

Beperkt aantal

,,De populatie Aziatische bosmuggen in Flevoland is nu ruim 11.000 exemplaren,'' zegt Knols. ,,Dat is nog een relatief beperkt aantal. Ik vind de opstelling van de minister, die de moed opgeeft, teleurstellend. Hij schat het risico voor de volksgezondheid door de Aziatische bosmug laag in. Maar ik denk dat deze muggen een veel groter risico vormen dan de minister denkt. Ze kunnen wel degelijk gevaarlijke ziektes overbrengen. De minister moet daar niet lichtvaardig mee omgaan. Ik denk dat het mogelijk moet zijn de totale populatie Aziatische bosmuggen in Flevoland uit te roeien met een eenmalige grote inspanning. Als het leger helpt kan het.''



De Aziatische bosmug speelt in een klein deel van de Verenigde Staten mogelijk een rol bij de overdracht van een zeldzame ziekte La Crosse encefalitis. Voor de mug is ook in Nederland een risicoanalyse opgesteld. Uit deze analyse blijkt dat het risico op overdracht van ziektes door de bosmug in Nederland erg klein is, aldus de NVWA. Daarnaast is er volgens de autoriteit geen aanwijzing dat de mug een rol speelt in de verspreiding van infectieziekten in gebieden waar de bosmug veel voorkomt. Het risico van de mug is volgens de NVWA vergelijkbaar met de 'normale' muggensoorten.



Op 2 augustus heeft Knols een gesprek met een ecoloog van het ministerie van Defensie om informatie uit te wisselen.