Defensiemedewerker verlaat Satudarah om carrière: 'Voor mijn toekomst en gezin'

Een burgermedewerker bij de Koninklijke Luchtmacht heeft twee maanden geleden een einde gemaakt aan zijn lidmaatschap bij Satudarah. De man uit Breda stapte uit de motorclub in het belang van zijn carrière. ,,Ik heb met pijn in mijn hart mijn hesje ingeleverd. Het liefst was ik bij de club gebleven.''

In navolging van motorclub Bandidos besloot de rechter gisteren om motorclub Satudarah te verbieden en te ontbinden. Het verbod gaat per direct in, ook al zou de club in hoger beroep gaan. Het Openbaar Ministerie (OM) had verzocht om een verbod, omdat het volgens justitie om een criminele organisatie gaat. De rechtbank is het daarmee eens.

Lees ook Rechter verbiedt motorclub Satudarah Lees meer

Discussie

Quote Mijn hesje heb ik met pijn in het hart ingeleverd Gianiro In de Tweede Kamer is al jaren discussie over ambtenaren die lid zijn van omstreden motorclubs als Satudarah en Bandidos. Bredanaar Gianiro combineert al jaren zijn werk bij Defensie met zijn lidmaatschap bij Satudarah. Dat ging lange tijd goed, totdat justitie bekendmaakte alles op alles te zetten om de club te laten verbieden.



,,Zo stond Satudarah steeds meer in de schijnwerpers, daar pas ik voor'', zegt de Bredanaar. ,,Ik heb mijn keuze om weg te gaan toegelicht bij de club. Ze hadden er alle begrip voor dat ik voor mijn toekomst en voor mijn gezin koos. Mijn hesje heb ik met pijn in het hart ingeleverd. Het liefst was ik er gewoon gebleven. Ik kwam bij Satudarah omdat ik Molukse roots heb en helemaal gek ben van Harley Davidson. Heb een hele mooie tijd gehad hier, maar ik moet ook vooruit denken.''

Zinvol en effectief

De rechtbank vindt een verbod op Satudarah nodig, zinvol en effectief. Ook de 'chapters' en supportclubs Saudarah en Supportcrew 999 vallen onder het verbod. Alleen de Yellow Snakes mogen doorgaan. Anders dan het OM is de rechtbank er niet van overtuigd dat ze echt onderdeel zijn van Satudarah. Het OM weet nog niet of ze daartegen in hoger beroep gaat.



Zo'n honderd Satudarah-leden waren maandag bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol aanwezig. De sfeer was vooraf gemoedelijk en daarna vertrokken ze gelijk op hun motoren, zonder problemen. Satudarah is een van oorsprong Molukse motorclub die ongeveer honderd chapters in binnen- en buitenland heeft.

Defensie

Het Ministerie van Defensie denkt erover het personeelsbeleid aanpassen naar aanleiding van het verbod op Satudarah. Sommige leden van de omstreden motorclub zijn op dit moment nog in dienst bij Defensie, maar daar gaat wellicht verandering in komen nu de motorclub is verboden.