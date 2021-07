Delano G. zocht de eeuwige roem: 'Waar ging het mis?’

‘Ouders willen mij op het rechte pad. Maar ik ben op het dievenpad, want ik wil uit deze crisis.’ Op het grootste hiphop-platform van Nederland, 101Barz, is één nummer te vinden van Delano G. In Bouw op mezelf geeft de man die dinsdagavond vijf kogels zou hebben afgevuurd op Peter R. de Vries een inkijkje in wat hem de laatste tijd bezighield. Doekoe, money ofwel geld, is een rode draad in zijn teksten. En het plegen van misdrijven. ‘School en werk werkten niet, dus ik koos voor de straat. Wij gaan bij de buren naar binnen, terwijl jij diep slaapt.’