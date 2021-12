Demonstratie Kick Out Zwarte Piet in Volendam bekogeld met eieren en oliebollen

Agenten keken toe

Verklaring

,,Hoewel er in de afgelopen tien jaar van de campagne Zwarte Piet is Racisme veel bereikt is, en we voorzichtig hoopvol zijn, zijn er in Nederland nog steeds plekken waar racisme niet tot nauwelijks benoemd of bestreden wordt”, staat in een verklaring van de actievoerders, voorafgaand aan de demonstratie.



Eerder gelastte KOZP een demonstratie in Volendam af. Ze wilden daar toen demonstreren bij de sinterklaasintocht.



Volgens Afriyie liet de burgemeester de nacht ervoor weten dat de intocht niet door zou gaan. KOZP zag daarop af van demonstreren, maar kwam er later achter dat er wel een ‘soort parade’ in Volendam aan de gang was.