Demonstratie tegen coronabeleid loopt uit de hand: waarschuwingsschoten gelost, waterkanon ingezet

videoEen demonstratie tegen het 2G-beleid en vuurwerkverbod op de Coolsingel in Rotterdam is vanavond volledig uit de hand gelopen en uitgemond in rellen. Grote groepen mensen zijn op de been, verlaten politiewagens zijn geplunderd en vernield. De politie is in groten getale aanwezig en probeert de orde te herstellen. De ME is ingezet. De politie heeft meerdere (waarschuwings)schoten moeten lossen.