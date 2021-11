Depla krijgt steun van Bruls na horecaprotest Breda, advocaat doet juist aangifte

De burgemeester zei zaterdagavond begrip te hebben voor de actie van de horeca in Breda die besloot om, in weerwil van de coronaregels, na 20.00 uur open te blijven. In de stad hielden uiteindelijk 25 horecazaken zich niet aan de nieuwe regels. Dat blijkt volgens de gemeente Breda uit waarnemingen door handhavers. De zaken die in overtreding zijn geweest kunnen binnen enkele dagen een brief van de gemeente verwachten waarin hen een maatregel wordt opgelegd. ,,De zwaarte van die maatregel is afhankelijk van eventuele eerdere overtredingen, en kan zijn een waarschuwing/ last onder dwangsom of een boete”, aldus een woordvoerster van de gemeente.

Depla's collega Hubert Bruls snapt dat je ‘als burgemeester moet roeien met de riemen die je hebt’, zei hij zondag bij WNL op Zondag. De voorzitter van het Veiligheidsberaad heeft zaterdagavond nog contact gehad met Depla, zo vertelde hij in het tv-programma. Aanleiding voor de keuze van Depla was volgens hem ‘een combinatie van veel ondernemers die zeggen: ik doe het niet om 20.00 uur en een drukke dag. ‘s Middags moest er al veel politie worden ingezet vanwege demonstraties tegen Zwarte Piet in de stad.”

Niet fraai

Volgens Bruls was er niet genoeg politiecapaciteit meer over om ‘s avonds alle kroegen in één keer dicht te laten gaan. ,,Fraai is het niet”, aldus Bruls, zelf burgemeester van Nijmegen. ,,Ik schrik er ook van als ik hoor dat ondernemers gewoon de regels niet opvolgen.”

Hij raadt de horeca komende avonden aan niet na 20.00 uur open te blijven. In zijn eigen stad is hij dan ook duidelijk tegen ondernemers die dat toch doen. ,,Ik ga niet waarschuwen.” Tegen ondernemers die moedwillig openblijven zegt Bruls: ,,Dan gaat u gelijk dicht.”

Advocaat Van Stratum is het niet met Bruls eens en deed aangifte. ,,Horecazaken, zoals cafés en restaurants, moeten dicht om 20.00 uur en een vaste zitplaats is verplicht. De gemeente Breda is daarvan niet uitgezonderd.”

De strafpleiter van enkele grote zaken in de zware criminaliteit vindt dat de burgemeester van een gemeente daarbij ‘een belangrijke voorbeeldfunctie heeft voor het maatschappelijk leven’ en ‘het voorkomen van besmetting van burgers’. Hij stelt dat Depla openlijk heeft opgeroepen tot het negeren van die regels en dus strafbare feiten heeft begaan. ,,Ik wil duidelijk krijgen wat een burgemeester van een grote stad in deze lastige tijden wel en niet behoort te doen.”

Overbelast

,,In Breda zijn zoveel coronaslachtoffers gevallen, het zorgpersoneel is overbelast. Dit lijkt me niet het moment voor burgerlijke ongehoorzaamheid.”

Ook vindt hij het oneerlijk tegenover horeca in de rest van het land. Met zijn aangifte hoopt Van Stratum het maatschappelijke debat te bevorderen over wat een burgemeester wel en niet mag. ,,En over wat toelaatbaar en verstandig is.” In zijn aangifte verzoekt hij de hoofdofficier van justitie de Rijksrecherche in te schakelen bij het onderzoek, omdat Depla een ‘overheidsfunctionaris’ is.

Depla toonde zaterdag begrip voor de protestactie van de horeca in Breda. ,,De horeca wil haar stem hier over laten horen. Dat is hun goed recht. En daar is ook zeker begrip voor. Vanavond is er dan ook de ruimte voor de horeca in Breda om een statement te maken. Zoals bij de demonstratie van de horeca op 25 september jl. Op deze manier kan de horeca kortstondig aandacht vragen voor hun zaak.”

De burgervader besloot zijn statement met de opmerking dat de landelijke maatregelen die vrijdag werden aangekondigd duidelijk zijn en ‘ook gelden voor Breda’. ,,Overtredingen van de maatregelen worden aangepakt zoals we dat al de gehele coronaperiode bij alle coronamaatregelen doen. Op horecazaken die na het statement langer open blijven wordt daarom gehandhaafd zoals we dat altijd doen.”

Depla reageert zondag kort op de inbreng van de advocaat. Hij stelt dat aangiftes moeten worden beoordeeld door het Openbaar Ministerie en niet door hem.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil dit weekeinde niet reageren op de situatie in Breda, zo laat zijn woordvoerder weten. ,,Het is aan het lokaal gezag nu’', aldus de woordvoerder. Grapperhaus wil eerst aankijken hoe de handhaving zondagavond verloopt.

