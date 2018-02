Depressie Vereniging blij met openhartige dj: waanzinnige stap

De publieke bekentenis van Qmusic-dj Stephan Bouwman over zijn depressie en gevoelens van eenzaamheid is 'hoopgevend' voor andere mensen die daarmee kampen. Dat stelt de Depressie Vereniging. ,,Hij heeft een waanzinnige stap gezet.''

,,Depressies vormen een enorm probleem en erover praten is het begin van herstel'', zegt bestuurslid Wieneke Wolthuis van de Depressie Vereniging. Zo’n 800.000 Nederlanders krijgen jaarlijks te maken met enige vorm van depressie. ,,Vooral onder jongeren is dat een waanzinnig probleem’’, vertelt Wolthuis. ,,In deze tijd van social media raast het leven voorbij en hebben mensen moeite om te gaan met angsten, emoties en gevoelens van onzekerheid.’’

Je voor je depressie schamen, zoals Bouwman aangeeft, is volgens Wolthuis dan ook nergens voor nodig. ,,Één op de vijf mensen krijgt te maken met enige vorm van depressie.’’ Onder jongeren is zelfdoding ten gevolge van depressie zelfs doodsoorzaak nummer één. Vrouwen hebben daarbij vaker last van depressies dan mannen.

'Wat overkomt mij?'

Zien en gezien worden, daar draait het tegenwoordig om. Dat de deejay aangeeft zich ‘eenzaam’ te voelen, is echter typerend. ,,leven kan verwarrend zijn en velen raken daardoor in een sociaal isolement. ‘Wat overkomt mij?’, vragen ze zich af, terwijl erover praten met lotgenoten juist enorm kan helpen.’’ Ook de openhartige Stephan zag er tegenop zijn gevoelens te delen.

Wolthuis is daarom blij dat de Qmusic-diskjockey nu naar voren treedt: ,,Hij heeft duidelijk behoefte om zich niet meer anders voor te doen en te kunnen zeggen ‘dit ben ik, take it or leave it’.’’ Ook het stemmetje in Bouwmans hoofd, dat hem vertelt slecht en lelijk te zijn, herkent zij. ,,Zo’n gedachte kan uiteindelijk gaan overheersen, maar erover praten leert dat je eigenlijk niets geks zegt. Anderen hebben soortelijke stemmen.’’

Zestig hulpgroepen

Quote Door elkaar te helpen, kom je uit een depressie of voorkom je dat je erin terechtkomt Wieneke Wolthuis, Depressie Vereniging De Depressie Vereniging helpt middels zestig hulpgroepen de zwaarmoedige gevoelens te ‘erkennen en herkennen’. ,,Door elkaar te helpen, kom je uit een depressie of voorkom je dat je erin terechtkomt.’’ Zestig procent van de deelnemers aan de support groups, waarin ervaringsdeskundigen tips en trucs delen, herstelt binnen een half jaar.



Bouwman spreekt de hoop uit dat zijn emotionele betoog anderen aanspoort om openlijk te praten over hun depressie. ,,Join the club’’, raadt Wolthuis hem aan. Zij wil de deejay daarom van harte uitnodigen om aan te schuiven bij een van de hulpgroepen. ,,Dat zijn niet alleen zware gesprekken, er wordt ook heel veel gelachen’’, zegt ze. ,,Wie meedoet, gaat altijd beter naar huis.''

Niet één oorzaak

Volgens Wolthuis is er niet één oorzaak voor depressie, maar gaat het vaak om ingrijpende gebeurtenissen in het leven. Zoals het verwerken van verlies. ,,Dat kan de dood van een geliefde zijn, maar ook het stuklopen van een relatie of het verlies van werk'', legt zij uit. ,,Soms heeft depressie ook een fysieke oorzaak.''



De vereniging benadrukt dat hulp niet per se professioneel hoeft te zijn, of om medicatie hoeft te draaien. Zelfhulp biedt zeker soelaas en kent geen wachtlijsten. ,,Hulp is er in allerlei soorten en maten, van psychotherapie tot mindfulness. Sporten helpt ook. Sommigen maken het hoofd leeg door te gaan lopen. Anderen hebben er baat bij bepaald voedsel te laten staan of juist te nemen.’’

Herstel is volgens Wolthuis een zoektocht naar ‘wat past bij mij’ en ‘waar sta ik in het leven’. De website van de vereniging biedt houvast bij die zoektocht, zowel in professionele als alternatieve hoek. ,,Wij noemen het leren omgaan met het leven, of liever gezegd de zwarte randjes van het leven.’’