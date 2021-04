Derde coronagolf mogelijk sneller voorbij dan gedacht

Leerling positief getest? Dan gaan vriendjes direct door nieuwe coronasnel­test­straat op school

31 maart Waar veel basisscholen in het Groene Hart kampen met klassen in thuisquarantaine vanwege coronabesmettingen, gaan de lessen op het Veenlanden College in De Ronde Venen zoveel mogelijk door. Dat kan dankzij een proef met een coronasnelteststraat in de middelbare school die na iedere positief geteste leerling in no time wordt opgetuigd.