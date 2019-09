Derde dode bij overstromingen Spanje, ook honderden honden en katten dreigen te verdrinken

videoDoor noodweer met hevige regenval aan de zuidoostkust van Spanje zijn al drie doden gevallen. De forse hoosbuien teisteren ook dierenasiels in de steden waar het water uit de hemel gutst. In Alicante bijvoorbeeld, huist het grootste dierenasiel van de regio, Asoka Orihuela, eigendom van de Nederlandse stichting Zilver. Voorzitter Christine Burgemeester vreest voor het leven van honderden katten en honden. ,,Verzorgers kunnen niet ingrijpen omdat er code rood geldt in het gebied’’, vertelt ze.

Elk jaar valt er in Spanje aan het einde van de zomer veel regen. Maar nog nooit heeft Alicante, de zuidelijkste provincie van de autonome regio Valencia met zóveel water te maken gehad. Door het heftige noodweer staan straten volledig blank. Pleinen zijn omgetoverd tot zwembaden en talloze auto's zijn meegesleurd door het water. Gisteren kwamen zeker twee mensen om. Een man en vrouw, broer en zus, werden dood in een auto gevonden nadat die was meegesleurd door het water. Dat gebeurde bij de plaats Caudete, zo’n 100 kilometer ten zuiden van Valencia. Vandaag verdronk in de stad Almeria een man in een auto in een tunnel die in rap tempo onderliep. Een agent wist twee andere inzittenden uit het voertuig te halen maar dat lukte niet meer bij de man.

Voor dierenverblijf Asoka Orihuela, waar getraumatiseerde honden en katten worden opgevangen, is het een regelrechte ramp. Het asiel met een Nederlands tintje dreigt onder water te lopen en is door de regen volledig afgesloten van de buitenwereld. ,,De plaatselijke verzorgers proberen kalm te blijven, omdat ze niets kunnen doen. Maar eigenlijk vrezen we voor het leven van honderden dieren’’, zegt voorzitter Christine Burgemeester.

Asielkatten van Stichting Zilver, die noodgedwongen zijn achtergelaten in het asiel dat onder water dreigt te lopen.

Hulp te laat

Van de 500 honden en katten in het asiel, zijn er zeker 200 ondergebracht bij tijdelijke opvanggezinnen. ,,Dat zijn vooral onze kittens en puppy’s, die werden ruim voor de stortbuien weggebracht’’, weet Burgemeester. Voor de andere 300 viervoeters kwam hulp te laat. Die zijn zonder verzorgers achtergebleven in het asiel. Volgens haar hebben de verzorgers geprobeerd om toegang te krijgen tot de achtergebleven viervoeters, maar waren ze te laat om de dieren te redden. ,,In heel Alicante is code rood afgegeven’’, vertelt ze. ,,Het is te gevaarlijk om de dieren nu weg te halen. De politie staat het niet toe dat de dieren worden opgehaald. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar voor de verzorgers is dat heel verdrietig omdat ze niets kunnen doen.’’



Vooral de katten in het gebouw zitten in het nauw. Als het verblijf onderloopt, verdrinken de katten als eerste. En zelfs als ze de hoosbuien overleven, kunnen de dieren komen te overlijden. ,,De nasleep van de overstromingen wordt misschien nog wel erger dan de regen zelf, omdat veel dieren waarschijnlijk nat worden en zo allerlei infectieziekten oplopen’’, aldus Burgemeester.



Als het gebied weer begaanbaar is, laat de voorzitter van Stichting Zilver voedsel en medicijnen naar de regio sturen.

© Stichting Zilver

90 millimeter per uur

De Spaanse weerdienst verwacht de komende uren regenval tot 90 millimeter per uur. In sommige delen van het land valt naar verwachting 180 millimeter regen in 24 uur. Scholen hebben hun deuren gesloten waardoor zo’n 300.000 scholieren thuis blijven.

© EPA