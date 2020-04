Derde verdachte aangehouden voor zendmastbranden

Hij wordt verdacht van het in brand steken van een zendmast in Dronten. De man zit vast voor verhoor. De politie onderzoekt of hij bij meerdere branden betrokken is geweest.

Vorige week pakte de politie al twee vermeende brandstichters op. Het gaat om een 24-jarige man uit Swifterbant en een 34-jarige Groninger. Opvallend genoeg ging er na de arrestatie van de man uit Swifterbant in die plaats een zendmast in de fik, dat gebeurde op koningsdag.

Zeker twintig branden

De afgelopen weken woedde in zeker twintig zendmasten brand. Dat was onder andere het geval in Tilburg, Oudenbosch, Veldhoven, Liessel, Nuenen en Rotterdam. Ook maandagavond was het weer raak in twee zendmasten in Almere.