Derde vluchtauto gevonden van verdachte ‘Lucky’, politie deelt recente foto

schietpartij ZwijndrechtDe politie heeft de derde vluchtauto van de verdachte van de schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht gevonden in Hoek van Holland. Vermeende schutter Minh Nghia Vuong (49), op wie een klopjacht gaande is, zou op klaarlichte dag zijn ex (38) en voormalig schoonmoeder (66) neergeschoten hebben. Die laatste overleed, zijn ex raakte zwaargewond.

De derde auto waarin de Minh Nghia Vuong (49) heeft gereden na het schietdrama op een overvolle parkeerplaats bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht, werd gevonden in de buurt van een huis van een vriend van hem aan de Dolphijnstraat. Het gaat om een zwarte Seat Ibiza. Volgens een politiewoordvoerder kan Vuong niet met de boot in Hoek van Holland het land verlaten. ,,Overal waar grenscontrole is, kan hij er niet langs.”

De politie is al sinds zaterdag bezig met een klopjacht op vermeende schutter Minh Nghia Vuong (49). Tot nu toe zonder groot succes. De man, die volgens de politie levensgevaarlijk is, is nog altijd voortvluchtig. Dinsdag besloot het Openbaar Ministerie een beloning van 30.000 euro uit te loven voor de gouden tip die leidt tot de vindplaats en aanhouding van de man die in criminele kringen ook wel ‘Lucky’ genoemd wordt vanwege zijn behendigheid de politie te ontlopen. Bovendien wordt hij sinds dinsdag officieel verdacht van moord.

Rond twee uur zaterdagmiddag zou Vuong het vuur hebben geopend op zijn ex en voormalig schoonmoeder. Daarna is hij vanaf winkelcentrum Walburg weggereden in een zwarte BMW. Die auto heeft hij ongeveer een kilometer van het winkelcentrum vandaan geparkeerd, in de Veldslahof in Zwijndrecht. Daarna is hij -zo vermoedt de politie- in een andere auto gestapt: een Skoda Octavia. Die werd dinsdag teruggevonden in de Rotterdamse wijk Zevenkamp.

De plek waar die tweede vluchtauto auto stond is ongeveer op een kilometer afstand van de woning waarin de verdachte schutter zo’n drie jaar woonde met de ex-vriendin die hij neerschoot, in de wijk Ommoord. De politie vraagt iedereen die beelden of informatie heeft over de auto of wie er in is gestapt (en wanneer) te delen. ,,Dat is van groot belang.”

Bij de politie zijn er ongeveer 35 tips binnengekomen over de schietpartij in Zwijndrecht nadat de zaak dinsdag werd behandeld in het tv-programma Opsporing Verzocht. Eerder kreeg de politie zo’n honderd tips binnen over de zaak.

