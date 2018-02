Derksen na grap met pruik: 'Laat RTL met vingers van Voetbal Inside afblijven'

Derksen kan zich niet voorstellen dat dit incident de onderhandelingen bemoeilijkt. ,,Het is het enige spraakmakende programma dat RTL heeft. Ze kunnen toch niet alles met weggooi-amusement vullen?” aldus de analyticus, die per jaar wil bekijken of hij wil doorgaan. ,,Daar is in het nieuwe contract wel een regeling voor te verzinnen.”



De hete hangijzers in de onderhandelingen zijn van andere aard. ,,Dat betreft de apps en internet die steeds bepalender zijn. Er kijken zo langzamerhand meer jongeren online en op de app dan naar het reguliere tv-programma. Daarvoor hebben we bepaalde eisen waar we het niet over eens zijn. Over die rechten zijn we aan het praten. Daarbij geven we nog een sokken- en onderbroekenlijn uit. Dat maakt het ingewikkelder. Niet alle drie zijn we even enthousiast over internet, René bijvoorbeeld niet”, aldus Derksen, die met Genee ooit het onlineprogramma Doordekken maakte. ,,Dat wil RTL weer terug.”



Derksen verwacht dat ‘het wel goed komt’. ,,We hebben geen haast. Als je toch een spraakmakend programma hebt, dan koester je dat toch? Ach, we zitten er al meer dan twintig jaar. Hier komen we ook wel uit.”