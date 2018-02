Dertig asielzoekers in Nederland met een 'IS-paspoort'

Rond de dertig asielzoekers zijn in 2015 en 2016 Nederland binnengekomen met een paspoort dat gesignaleerd staat omdat het mogelijk wordt gebruikt door leden van terreurbeweging IS of andere jihadistische groepen. Na politieonderzoek is geen van de asielzoekers bestempeld als een gevaar voor de nationale veiligheid.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de cijfers verstrekt na vragen van NRC Next. Veiligheidsdiensten maken zich zorgen over de dreiging van potentiële terroristen die met valse Syrische papieren onopgemerkt Europa bereiken. IS en andere jihadistische groepen hebben bij veroveringen in Syrische steden duizenden blanco paspoorten buitgemaakt. Het gaat om lege paspoortboekjes waarin nog persoonlijke gegevens kunnen worden ingevuld.

Verklaring

Nu blijkt dat in Nederland circa dertig Syriërs over zo'n blanco paspoort uit de databank beschikten. De asielzoekers hebben diverse verklaringen gegeven voor hoe zij aan het verdachte paspoort zijn gekomen. De een zou het van een familielid hebben gekregen, de ander claimt dat het verstrekt is door Syrische autoriteiten.