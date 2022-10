Dertig jaar na Bijlmervliegramp: ‘Gevoel is nog steeds dat Bijlmer toen in de steek is gelaten’

Uitdelen tenten nu verboden bij Ter Apel, hulporgani­sa­ties plaatsen bussen

De noodverordening die gold rond het aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel is sinds vanochtend aangescherpt. Het is voor vrijwilligers nu ook verboden om kampeerspullen aan vreemdelingen uit te delen, op straffe van een boete. Organisaties die vluchtelingen helpen hebben zo’n tachtig tot honderd mensen beschutting geboden tegen de regen en wind in enkele geparkeerde bussen.

1 oktober