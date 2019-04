Dertig maanden cel voor tantramasseur om ontucht met cliënten

Politie vindt lichaam in de Maas bij het Limburgse Meers

1:13 De politie heeft maandagavond een lichaam aangetroffen in de Maas in Meers. De agenten hebben een onderzoek ingesteld. Het is nog niet duidelijk of sprake is van een ongeval of een misdrijf. Ook is de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend.