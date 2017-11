Deskundigen luiden noodklok: duizenden doden dreigen door hepatitis

Beide ziekten zijn goed te bestrijden. De behandeling van hepatitis C bestaat uit een kuur van twaalf weken, die 95 procent van de patiënten geneest en wordt vergoed door verzekeraars. Hepatitis B kan met medicijnen in bijna alle gevallen worden onderdrukt. Drenth: ,,In het verleden duurde een behandeling lang, er waren veel bijwerkingen en slechts een kwart tot de helft van de patiënten genas. Veel patiënten bedankten voor de eer.’’



Leverartsen proberen duizend reeds bekende hepatitispatiënten die destijds afzagen van een behandeling, op te sporen. ,,Nu is er een behandeling die goedkoop is, weinig bijwerkingen heeft en de schade aan de lever herstelt’’, zegt Drenth. ,,Het is toch mooi als je wereld er twaalf weken later heel anders uit kan zien?’’



Huisartsen en specialisten wordt gevraagd alerter te zijn op leverproblemen bij risicopatiënten. Drenth: ,,Patiënten met verhoogde leverwaarden moeten gecontroleerd worden. Als iemand ooit in Roemenië een bloedtransfusie heeft gehad en veel moe is, denk dan ook aan hepatitis. Er moet een bewustwordingsproces op gang komen.’’



Er is nooit goede voorlichting geweest, zegt directeur José Willemse van de NLV. ,,Er lopen teveel mensen rond die niet weten dat ze besmet zijn of tot een risicogroep horen. Mensen die in de jaren 80 en 90 wel eens drugs hebben gespoten, zijn nu keurige mensen in een Vinex-wijk met een gezin en leuke carrière. Eén keer experimenteren kan ook dramatische gevolgen hebben.’’