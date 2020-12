Deze 23 foto's uit 2020 moet je gezien hebben

Boodschap­pen­dra­ma nog pijnlijker: moeder van gekorte bijstands­vrouw vorig jaar overleden

29 december Het conflict over een bijstandsvrouw die ruim 7000 euro moet terugbetalen omdat ze boodschappen cadeau kreeg van haar moeder is nog pijnlijker dan het al leek. De gulle geefster blijkt vorig jaar al te zijn overleden. De toezegging van de wethouder Sociaal Domein om de zaak opnieuw te bekijken, maakt weinig indruk op de advocaat van de gedupeerde. ,,Dat is makkelijk gezegd’’, reageert Hélène van Hout tegenover deze site.