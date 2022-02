Deze bloemist kon het bijna niet geloven toen hij de bestelling hoorde: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt

Spannend

Een beetje rode roos bij de bloemist in Nederland kost al gauw drie euro per stuk, al maakte De Bruin wel een speciale prijs voor de romanticus. Het was spannend voor De Bruin om de rozen op de kop te tikken. ,,Het was puzzelen. Ik heb kwekers gebeld en die kwamen met de gekste prijzen.



Toen heb ik mijn kans maar gewaagd op de klok, op de veiling. Dan is het zoeken en wachten op de juiste prijs en het was gelukt. Ik had ze gefikst’’, zegt hij, gevolgd door een harde lach.



,,We hebben ook ons best gedaan. Je kunt geen bos van duizend rozen maken. We hebben tien bossen van honderd rode roze gemaakt en die netjes in een mooi, zwart emmertje gezet. Met hartjes en strikjes eraan.’’