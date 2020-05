Deze crisis laat ons zien dat mensen snakken naar buiten, naar de natuur

In Parijs stonden dit weekend lange rijen voor de ingang van de fietsenmakers. Veel inwoners kopen een nieuwe fiets of laten een oude opknappen, omdat ze door de coronacrisis niet meer met het openbaar vervoer willen of durven. In Madrid zijn de wegen in het centrum nog afgesloten voor auto’s zodat de inwoners rustig kunnen buitensporten. Skeelerende, wandelende en fietsende mensen op de openbare weg. In Utrecht opperde D66 om bepaalde straten in het centrum af te sluiten, zodat de Utrechtse horeca voldoende ruimte krijgt om aan de eisen van de anderhalvemetersamenleving te voldoen. In heel Europa zoekt men naar oplossingen om inwoners rust en groen te geven, om veilig te kunnen leven en te kunnen recreëren.