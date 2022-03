Deze kater heet Poetin (en zo blijft hij zeker heten): ‘Hij is hartstikke lief’

Ga je op stap in Amersfoort, dan is er grote kans dat je hem tegenkomt. Keistadkater Poetin. Hij woont in de binnenstad en kuiert van lunchroom, naar juwelier, naar kroeg. Een dutje hier, een bakje brokjes daar en af een toe een aai over zijn bol: Kater Poetin is een begrip in Amersfoort. Niet voor niets staat er voor sommige winkels een bakje water.