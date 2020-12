Deze leus over een poesje is verkozen tot de slechtste slogan van 2020, Gelderse dakgootquote eindigt op twee

Met bijna een kwart van de stemmen bij de verkiezing van Slechteslogans.nl versloeg de leus van Gaia concurrenten als ‘o my goot’ van Dakgoot Renovatie Specialist uit Keijenborg en ‘geef elkaar tijdens het winkelen de pruimte' van supermarktketen Lidl.



,,Ik vond die van ons de slechtste, of de beste”, reageerde Gaia-directeur Ann De Greef tijdens de online-bekendmaking van de uitslag. ,,Het is een ludieke slogan, maar daarachter gaat heel veel dierenleed schuil.”



De Greef benadrukte dat het doel om aandacht te vestigen op een ernstig probleem met de slogan volbracht is. ,,De slogan is zelfs genoemd in televisieprogramma’s”, zei ze. De directeur meldde daarnaast dat het aantal sterilisaties mede dankzij de campagne lijkt toe te nemen.