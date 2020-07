Deze man brengt de (negatieve) cijfertjes over aan boeren: ‘Ik ben dan het kwaad’

Update 127 nieuwe besmettin­gen in Nederland: hoogste aantal in maand tijd

7:18 In één dag tijd is het aantal gemelde nieuwe besmettingen met het coronavirus in Nederland met 127 toegenomen. Dit is het hoogste aantal mensen dat positief getest is in een maand tijd. De meeste positief geteste mensen zijn gemeld in Den Haag (15) en Rotterdam (10). Ook het Zeeuwse Goes springt er met 9 besmettingen uit.