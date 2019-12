Deze opleving van vaderliefde is niet toevallig

De kinderen zijn tijdens de afgelopen twee weken nog meer van me gaan houden. Mia (3) maakt elke dag een tekening voor haar papa en Baran (2) bijt om de haverklap in mijn been om genegenheid te tonen – hij is nogal een eigenaardig kind.



Deze opleving van hun vaderliefde is niet toevallig. Ze hadden bedacht dat ze telkens als de straatlantaarns aansprongen, vlak voor bedtijd, hun schoentjes voor het grote raam mochten zetten, want dan zouden Sinterklaas en zijn Pieten weer langskomen, mét cadeaus en pepernoten.