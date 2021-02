Deze raadsheer beslist over de avondklok: ‘routinier’ lijkt niet bang om kabinet boos te maken

Het is dinsdag 16.30 uur en voorzitter Marie-Anne Tan-de Sonnaville (1953) van het gerechtshof Den Haag zou wel een kopje thee lusten, vertelt ze een medewerker naast de zaal waar ze even daarvoor gewraakt is door Viruswaarheid. De actievoerders verwijten het driekoppige hof vooringenomenheid.



Ze bladert door de papieren, maakt aantekeningen. Het is improviseren vandaag. Die ochtend vernietigt de kortgedingrechter de avondklok, de staat gaat in beroep, om 12.00 uur besluit het hof dat een turbospoedprocedure die middag nog zal dienen (zie kader onderaan).