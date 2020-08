Deze slapers verkassen naar buiten: ‘Op mijn slaapkamer overlijd je’

De stretcher voor het nachtvissen onder de veranda. Het laken en het kussen mee naar beneden. Liggen. En slapen. Felicia den Heeten (26) uit Woerden is de moeilijkste niet. Eenmaal plat is ze zo vertrokken. En al was dat niet het geval geweest, de zolder bij haar ouders is simpelweg geen optie. ,,Daar is het een sauna. Het is er, denk ik, wel 40 graden.”



Je wordt wel een beetje moe wakker, zegt ze. ,,Een van de dagen stond mijn moeder ineens in de tuin. Die was al naar bed toen ik hier ging liggen.” En de insecten? ,,Ze hebben mij aardig te grazen genomen. Vanaf nu ga ik insmeren. De geur en de smaak nemen we voor lief.”