Deze straatkunst neemt een loopje met onze zintuigen

Nederland worstelt met die 1,5 meter: ‘Voor de hufters duik ik de berm in’

15:22 Wat een raar weekend. Terwijl de corona ons langzaam wurgt, gaat eindelijk de zon eens schijnen. Nederland ‘moest er even uit’ en dook de natuur in. Maar we worstelen wat af met die anderhalve meter afstand die we moeten houden. ,,Tachtig procent van de mensen doet het goed, maar voor de hufters duik ik de berm in.”