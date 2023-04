Deze studente (23) liet zich in bed filmen met schrijver Michel Houellebecq: ‘Ik voel me kunstenaar’

Eindstand Giro555 voor Oekraïne: ruim 184 miljoen euro, op één na hoogste opbrengst ooit

De inzameling via Giro555 voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne is nu afgesloten. De eindstand: 184.493.397 euro. Het is het op één na beste resultaat voor Giro555 ooit.