Deze tandartsen helpen daklozen met hun gebit: ‘Zonder voortanden is het lastig solliciteren’

Vrouw van Urker die journalist aanreed: ‘Kom ons op iedere andere dag bevragen, maar niet op zondagmor­gen’

29 maart ,,Hij zit nog vast,” zucht Jannie, de vrouw van verdachte Jaawk B. maandagmiddag in de deuropening van haar woning op Urk. Zondagochtend reed haar man op de parkeerplaats voor de Sionkerk tegen een omroep PowNed-verslaggever aan, die daarna aangifte deed. ,,Hij werd om kwart voor twaalf vannacht opgehaald hier, we lagen al in bed. Drie politieagenten, het halve huis omsingeld, alsof ie zou ontsnappen. Waarom zou hij?”