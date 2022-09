Deze TikTokkers zijn niet onder de indruk van sterrenstatus: ‘17,2 miljoen? Oh, dat is leuk’

Verdachte steekpar­tij Vlissingen eerder veroor­deeld voor overvallen in Middelburg

De 16-jarige jongen die donderdag werd aangehouden na de fatale steekpartij in Vlissingen, waarbij een 20-jarige jongeman om het leven kwam, is vorig jaar veroordeeld voor twee overvallen in Middelburg. Hij zat nog in zijn proeftijd.

11 september