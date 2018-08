Deze vriendengroep heeft een Max Verstappen-fanbus én hij is te koop

"Na de grote verbouwing hebben we twee fantastische reizen gemaakt. Een onvergetelijk roadtrip die bijna niet meer te overtreffen is. Maar nu willen we kijken of we het nog grootser kunnen aanpakken", vertelt Schapendonk. "Een van de jongens heeft het over een privéjet en de ander over een boot, maar we moeten eerst maar eens kijken wat we hiervoor terug krijgen."



In eerste instantie wilden ze de bus inzetten voor het goede doel. Om bijvoorbeeld mee te doen aan truckruns waarbij mindervaliden mee kunnen rijden met vrachtwagens of deze bus. "Dat idee is er nog steeds, maar misschien kunnen we het ook anders aanpakken. Hoe? Dat moeten we nog bedenken."