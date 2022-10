Deze week drie dagen lang veel minder streekbussen: chauffeurs gaan weer staken

De staking is nu definitief, maar was na de vorige staking al wel aangekondigd. De FNV vindt het dan ook niet te kort dag voor reizigers die afhankelijk zijn van de bus. ,,We vinden het erg vervelend voor de reizigers, maar deze staking komt echt door de weigerachtige opstelling van de werkgevers om tot een eerlijke cao te komen.”



Chauffeurs laten zich tijdens de staking zien bij de provinciehuizen van Brabant, Utrecht en Zuid-Holland om een petitie aan te bieden. Dit omdat dit de provincies zijn die de aanbesteding doen voor de busbedrijven. ,,Daar zit een structureel probleem. Zij leggen steeds meer druk op de busbedrijven, die daarom steeds meer lucht uit de dienstregeling trekken. Daarmee wordt de werkdruk voor chauffeurs een stuk hoger. Die moeten steeds gejaagder gaan rijden. En daarnaast maken ze zich zorgen over de dienstregeling, die in sommige streken steeds verder wordt uitgekleed.”