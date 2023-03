De stakingen in het streekvervoer op woensdag en donderdag gaan niet door. Vakbonden FNV en CNV en werkgeversvereniging VWOV praten deze week verder over betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het streekvervoer.

De stakingen van vorige week gingen al niet door, omdat de vakbonden en werkgevers met verkenners om de tafel gingen. Ze onderhandelen al langere tijd over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor werknemers die onder de cao voor het streekvervoer vallen, met name buschauffeurs. De bonden eisen onder meer hogere lonen en een structureel lagere werkdruk in het streekvervoer.

Al langer komen de werknemers en werkgevers er niet uit. In het streekvervoer werd herhaaldelijk gestaakt. Daardoor vielen er telkens veel bussen uit, met overlast voor reizigers tot gevolg. Ook op de dag van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen legden medewerkers het werk neer.

Aan tafel

Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reden om verkenners Han Busker en Harry van der Kraats aan te stellen. Zij voerden afzonderlijk gesprekken met de vakbonden en werkgevers en kregen beide partijen ook samen om tafel. ,,We hebben vorige week al twee keer verkennende gesprekken gevoerd en gisteren nogmaals’’, vertelt Hanane Chikhi, onderhandelaar van CNV Vakmensen. ,,We maken kleine stapjes. Daarom vroegen de verkenners ons of ze nog een week konden krijgen en we de stakingen voor deze week wilden afzeggen. Wij willen dit echt een kans geven.”

De onderhandelaar benadrukt dat het om verkennende gesprekken gaat, niet om onderhandelingen. Chikhi: ,,We kijken waar eventueel ruimte is om tot elkaar te komen op het terrein van werkdruk, loon en ouderenregelingen.’’ De betrokken partijen hopen dat er eind van de week voldoende bodem is voor verdere onderhandelingen. ,,We zijn nu echt nog aan het aftasten. Het is prettig dat er weer met elkaar wordt gesproken en dat er stapjes worden gezet. Ik hoop oprecht dat we weer kunnen onderhandelen.”

Een soortgelijk geluid klinkt bij FNV. ,,Er worden positieve stappen gezet, maar we zijn er nog niet”, reageert bestuurder Marijn van der Gaag. Werkgeversvereniging VWOV praat in ieder geval graag verder: ‘We staan zeer open voor een vervolg en spannen ons graag maximaal in om te komen tot een nieuwe cao voor al onze collega’s’, schrijft ze in een verklaring.

De acties die voor volgende week maandag, woensdag en vrijdag staan gepland, blijven nog wel overeind.

