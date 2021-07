Deze week was de wereld echt even een lelijke plek

Ramptoeris­ten 'eten lachend frietje' tijdens evacuatie van Taco: ‘Bizar en pijnlijk’

16:00 In diverse plaatsen in Limburg zijn noodverordeningen van kracht, omdat honderden toeristen naar de gevolgen van de watersnood zijn komen kijken. De 60-jarige Taco Willems, trouwambtenaar van beroep, moest gisteren tijdens zijn evacuatie in Maastricht slalommend naar zijn auto lopen, omdat diverse filmende mensen zijn doorgang blokkeerden. ,,Het is bizar en pijnlijk om te ervaren hoe mensen het leuk vinden om ons verdriet en paniek te zien.”