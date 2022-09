Deze winter kleurt Nederland groen: 1 miljoen nieuwe bomen erbij

Van boswachters die bomen over hebben tot mensen die kleine boompjes extra hebben in de tuin: iedereen kan meehelpen. Maar hoe wordt Nederland rijker aan bomen als we de bomen slechts verplaatsen? ,,Onder een eikenboom staan bijvoorbeeld soms duizend jonge eikjes, maar uiteindelijk worden daarvan maar twee of drie bomen volwassen. Er is te weinig ruimte voor alle bomen om te kunnen groeien", vertelt Hanneke van Ormondt, ecoloog van Urgenda - een van de organisaties achter Meer Bomen Nu. ,,Het gaat om bomen die bijvoorbeeld te dicht langs het pad staan of ergens te weinig licht krijgen. Meer Bomen Nu verzamelt deze en geeft ze weg aan boeren, burgers en bedrijven met ruimte en wens om te planten.”

,,We nemen overigens niet alle kleine boompjes mee, want het is ook voer voor dieren als herten. Maar we kunnen best 20 procent weggeven.” ‘Weggeven’ is wat dit project voor veel mensen aantrekkelijk maakt, want de bomen zijn gratis op te halen.

Afremmen van klimaatverandering

Hiermee probeert de organisatie twee belangrijke doelen te bereiken, waaronder het afremmen van klimaatverandering. ,,De bomen nemen nu nog niet veel CO2 op, maar over tien jaar nemen ze misschien wel 100 kilo op per boom.”

Een ander doel is het verbeteren van de biodiversiteit in Nederland. ,,De biodiversiteit holt achteruit in Nederland. We delen alleen inheemse bomen en struiken uit die in de omgeving passen. Sommige exotische bomen zijn slecht voor de biodiversiteit, want die verdringen andere bomen.”

Voor boeren kunnen de bomen dienen als natuurlijk bestrijdingsmiddel tegen insecten die hun oogst opeten, zodat ze hun gewassen niet met pesticiden hoeven te bespuiten. ,,Sommige bomen trekken diertjes aan die die insecten opeten, dus door een haag te plaatsen kunnen de boeren hun gewassen op natuurlijke wijze beschermen.”

Nu al beginnen

Vanaf vandaag gaat het derde plantseizoen van start. Om de kosten te dekken helpen onder andere zes provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland). Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ervoor gezorgd dat de online Bomenplanner opgericht kon worden.

,,Iedereen kan een account aanmaken en zien welke bomen gratis op te halen zijn in de buurt", vertelt Van Ormondt. ,,Dit zijn in principe bomen van knie- tot manshoogte, zodat we niet enorme bomen hoeven te vervoeren. Al gebeurt dat ook wel eens. We willen alle bomen een tweede leven geven.”

Alhoewel de bomen met name in de winter verplant worden, kan iedereen volgens de ecoloog nu al het best beginnen: ,,Kijk in je eigen tuin. Nu kun je goed zien wat er groeit. In de winter kun je de zaailingen dan uit de grond trekken, maar zorg dat de wortels in tact blijven en niet uitdrogen. Vanaf november kan het oogsten beginnen.”

