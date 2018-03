'Diabetespatiënt ziet huisarts veel te weinig'

Avondspits blijft lange files door sneeuwval bespaard

16 maart Automobilisten die vanavond de avondspits in rijden kunnen last hebben van de eerste natte sneeuw die ons land bereikt, maar waarschijnlijk valt het mee. Volgens de ANWB is het wel drukker dan normaal. Het KNMI heeft voor later vanavond tot morgenochtend voor een aantal provincies waarschuwingscode geel uit te geven.