Diabetespatiënten voeren actie voor vergoeding felbegeerde huidsensor: ‘Bittere noodzaak’

Nu wordt het hulpmiddel alleen vergoed voor een paar duizend volwassenen en kinderen met diabetes type 1. Onterecht, vinden de initiatiefnemers. Volgens hen hebben alle patiënten met diabetes type 1, zo’n 120.000 Nederlanders, hier baat bij.

De glucosemeter, genaamd Freestyle Libre, maakt nare vingerprikken overbodig. De bloedsuiker wordt elke vijf minuten gemeten via een huidsensor op de bovenarm. De waardes worden doorgestuurd naar de smartphone, waardoor de gebruiker via een grafiek ziet of zijn bloedsuiker aan het stijgen of dalen is. Bij een schommeling gaat een alarm af. De patiënt moet dan bijvoorbeeld insuline bijspuiten of iets eten.

Bittere noodzaak

,,De glucosemeter is geen gadget, maar bittere noodzaak‘’, zegt één van de initiatiefnemers Loes Heijmans (35). De Limburgse heeft zelf ook diabetes type 1, wat inhoudt dat haar lichaam geen insuline aanmaakt – de stof die suiker in het lichaam afbreekt. En dat is gevaarlijk. Als de bloedsuikerspiegel van een diabetespatiënt te laag is (een hypo), kan dat leiden tot duizeligheid of flauwvallen. In het ergste geval kan de patiënt in coma raken of overlijden.

Toen Heijmans zwanger wilde worden, gaf het ziekenhuis haar een huidsensor. ,,Voorheen prikte ik tien tot twaalf keer in mijn vinger om mijn bloedsuiker te controleren, maar dit bleef een momentopname. Soms moest ik tijdens het sporten afhaken omdat ik duizelig of futloos werd. De glucosemeter daarentegen houdt een trend bij, waardoor ik minder snel verrast wordt door een hypo.”

De glucosemeter meet elke vijf minuten de bloedsuikerspiegel via een huidsensor op de bovenarm. Via zijn smartphone ziet de patiënt of zijn glucosewaardes aan het stijgen of dalen zijn. © Abbott

Onderzoek

Heijmans is niet de enige. Recent onderzoek onder 700 diabetespatiënten wees uit dat driekwart van de gebruikers minder hypo’s ervaart, zich minder vaak ziek meldt of in het ziekenhuis belandt, wanneer zij de huidsensor dragen. Hun glucosewaarden waren stabieler. Het onderzoek werd uitgevoerd door Diabetescentrum Isala in Zwolle, Diabetesvereniging Nederland, Zilveren Kruis en stichting BIDON.