Dicht, open of toch weer dicht? Zonnestudio’s snappen niets meer van de maatregelen: ‘Dit doet echt pijn’

Andreo Bruijntjes, eigenaar van de Tanlounge in Amersfoort, kan er met de pet niet bij. „Woensdag kregen we bezoek van handhaving en kregen we te horen dat we binnen een half uur moesten sluiten”, vertelt hij. Hij is teleurgesteld en begrijpt niet waarom zijn zaak nog niet open mag. „Dit doet echt pijn. We vallen iedere keer tussen wal en schip. Ik heb een gezin te onderhouden en leefde daarom echt toe naar de persconferentie, maar daar werden zonnestudio’s niet specifiek genoemd.”