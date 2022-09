Dick Benschop stapt op als baas van Schiphol na maanden van chaos: ‘Ik heb mijn best gedaan’

De druk op Benschop nam steeds meer toe na maanden van chaos op de luchthaven, vooral als gevolg van personeelstekorten. Onder leiding van Benschop lukte het niet om aan de problemen een einde te maken. Benschop blijft nog wel aan tot er een opvolger is gevonden.

Aanhoudende chaos

Sinds de meivakantie zijn er aanhoudend problemen op de luchthaven met lange rijen en reizigers die hun vluchten missen. Schiphol kampt onder andere met een tekort aan beveiligers. Ook bij de bagageafhandeling is de situatie nijpend.

Een wilde staking van bagage-afhandelaars dit voorjaar was een voorbode voor een zomer vol problemen en vertragingen. Om personeel te behouden, deelde Schiphol een zomertoeslag uit. Maar deze regeling liep per september af, waarna veel medewerkers alsnog besloten hun heil elders te zoeken. Dit had opnieuw grote problemen tot gevolg.

Luchtvaartmaatschappijen was deze zomer ook gevraagd om het aantal vluchten te verminderen om de drukte het hoofd te kunnen bieden. Dat was ook afgelopen maandag nog het geval. Het was zo druk op de luchthaven dat opnieuw mensen hun vlucht misten.

Verklaring Benschop

Benschop stelt in een reactie dat er veel aandacht, en ook kritiek, is voor de manier waarop Schiphol de problemen aanpakt. Hij wijst daarbij op zijn verantwoordelijkheid als topman. ,,Ik maak op eigen initiatief plaats om Schiphol de ruimte te geven een nieuwe start te maken. Ik wil niet dat de aandacht voor mijn persoon een belemmering voor Schiphol gaat vormen”, aldus de vertrekkend topman.

,,De situatie op Schiphol en wat dat betekent voor onze reizigers en medewerkers gaat mij aan het hart. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar we zijn er nog niet. Ik hoop wel dat het snel beter gaat. Ik hou van Schiphol. Leidinggeven aan dit bedrijf was voor mij een grote eer.”

Volledig scherm © ANP

Al langer kritiek

Vakbondsleider Reinier Castelein van De Unie had al langer zijn twijfels over Benschop. Hij mist daadkracht en heeft niet het gevoel dat Benschop echt een bijzondere band met Schiphol heeft. ,,Schiphol, de luchtvaart, dat gaat over emoties. En die emoties zie ik niet bij Benschop”, zei Castelein eerder tegen deze site.

De inmiddels overleden oud-minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper stelde eerder aan deze site dat Benschop niet streng genoeg was. ,,Op Schiphol moet je wel eens uit je vel springen en ik geloof niet dat hij dat doet. In de haven verstaan ze die taal ook, als je weleens je vuist op tafel slaat. Dat doet hij niet, en dat zit hem mogelijk in de weg.”

Toch hield de (ex-)Schipholbaas lange tijd vol dat hij zich niet genoodzaakt voelde op te stappen. Bij een vergadering in de Tweede Kamer eind mei stelde hij nog : ,,De situatie op Schiphol doet pijn, maar ik ben ook bijzonder gemotiveerd dit probleem op te lossen. Ik voel me verantwoordelijk en ik ben ook verantwoordelijk.” Nu vindt hij het toch tijd om op te stappen, blijkt uit zijn verklaring.

Vertrek

Commissarissen van Schiphol hebben ingestemd met het vertrek van de CEO. Benschop was sinds 1 mei 2018 de president-directeur van Schiphol. De voormalig staatssecretaris en oud-topman van Shell Nederland volgde destijds Jos Nijhuis op.