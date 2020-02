Dick keek de dood in de ogen op de A16: ‘Ik dacht te worden verpletterd’

Een enorme klap. Glasgerinkel. Als Dordtenaar Dick Spaans vorige week dinsdagochtend over de Van Brienenoordbrug op de A16 bij Rotterdam rijdt, lijken zijn dagen geteld.



,,Ik had geen tijd om me af te vragen wat er aan de hand was, want het volgende moment landde er iets op de auto. Op de linkerachterkant. We werden gelanceerd. Net of je in een achtbaan zit. Ik dacht: er komt nog een klap van een aanstormende vrachtwagen en dan zijn we allebei hartstikke mors- en morsdood.’’



De auto van Spaans, wiens vrouw naast hem zit, belandt ‘wonderwel’ met de neus in de goede richting op de rijbaan ernaast terecht. ,,We riepen tegen elkaar: eruit! Mijn vrouw kon haar portier openen.’’