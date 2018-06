Dicky (16) verzorgde zieke moeder en regelde haar uitvaart

Gevaarlij­ke tijgermug duikt weer op, ook in Aalten

9:07 Het is nog steeds niet gelukt om de tijgermug definitief uit Nederland te verjagen. Uit nieuwe gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de mug in 2018 al is opgedoken in de Gelderse gemeente Aalten en in Lansingerland (Zuid-Holland).