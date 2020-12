Die ene student geeft me precies genoeg hoop om deze coronaperiode door te komen

Steeds weer als er vorst is, denkt de Fries: vorst. En controleert het water op de dikte van de korst. Zo zong Herman Finkers ooit. Maar het vriest bijna nooit meer. Dus deze Friezin klapte al verwachtingsvol in haar handen toen we deze week nachtvorst hadden, toen we ’s ochtends tenminste weer eens onze handschoenen aan moesten, na al die weken van kleffe herfstwarmte.



Die herfstwarmte zorgde wel voor een andere, dubieuze geruststelling. Want zolang het niet vroor, hadden we ook geen kans op een Elfstedentocht die niet door zou kunnen gaan. Door corona heeft de Vereniging Friese Elfsteden al gemeld dat er deze winter sowieso geen Tocht der Tochten komt. Ook al ligt er een metersdikke ijslaag op de Bonkevaart.