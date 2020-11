Dienstregeling bus en trein uitgekleed in 2021: ‘honderden miljoenen extra nodig’

Docent zit thuis na ‘haatzaai­en­de’ schrijfop­dracht over islam, school neemt maatrege­len na doodsbe­drei­gin­gen

23 november De docent godsdienst op het Leidse Visser ‘t Hooft Lyceum die een schrijfopdracht voor 3-vwo maakte waarin moslims op een hoop lijken te worden gegooid met aanslagplegers is voorlopig niet op de school aanwezig. Dat meldt Omroep West. Het is niet bekend of de docent is geschorst of dat hij thuiszit voor zijn eigen veiligheid. Op een besloten Instagrampagina kwamen doodsbedreigingen binnen aan het adres van de docent.