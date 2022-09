Dierenactivisten: ‘Reptielen horen in wild thuis en niet in bamibakje op een Nederlandse beurs’

Slangen die in een stoffen tasje mee naar huis worden gegeven. Varanen en schildpadden die in bamibakjes staan uitgestald. Of een kameleon die ‘meer dood dan levend’ in zo’n bakje ligt onder een deksel waarop het woord ‘defect’ staat geschreven. Het zijn volgens World Animal Protection enkele van de alarmerende taferelen die afgelopen weekend tijdens Terraria in Houten zijn waargenomen.