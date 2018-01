Dierenarts afgebeld: ontsnapte koe Hermien krijgt paar weken rust

Eigenaar Herman Jansen zegt niet geluisterd te hebben naar de koefluisteraars en koeknuffelaars, die hem ongevraagd van advies voorzagen. ,,Nee, dit lijkt me zelf het beste'', zegt Jansen. ,,Ik wil niet het risico lopen dat de koe met verdoving verder het bos in loopt en we haar daar niet meer uit krijgen.''



Zodra het weer wat beter is en de weilanden wat minder drassig zijn, wil Jansen een koppel koeien in de wei naast het bos laten lopen. Dat kan nog wel een maand duren. ,,Dit lijkt mij ook de beste oplossing'', zegt de dierenarts in kwestie Edo Hamersma. ,,Het is belangrijk dat het rustig wordt rond het dier. Een verdoving of een narcose is ook een risico. De koe is een kuddedier. Haar samen met andere koeien de wagen in krijgen is het beste.''